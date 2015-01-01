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आयोजन:युकां राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म देंगे

सुकमा2 दिन पहले
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  • क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में पहुंचे कांग्रेसी, अब आईपीएल की तर्ज पर होगा सुकमा प्रीमियर लीग

नगर के मिनी स्टेडियम में जनप्रतिनिधि और खिलाड़ियों के बीच सोमवार दोपहर खेले गए सद्भावना मैच के साथ क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। युकां के सहयोग से स्थानीय खेल संगठन युवा जागृति क्लब के तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे युकां राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास राव, छग सह प्रभारी चंदन यादव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, युकां प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोको पाढ़ी ने भी सद्भावना मैच में हाथ आजमाए। उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैज, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, छग युकां प्रभारी संतोष कोलकुंडा, जिपं अध्यक्ष हरीश कवासी समेत अन्य नेताओं ने मंच में बैठकर सद्भावना मैच का लुत्फ उठाया। समापन कार्यक्रम में अतिथियों ने स्वर्गीय राजीव गांधी स्मृति संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी रही जगदलपुर की टीम को पुरस्कृत किया। साथ ही क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते युकां राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कांग्रेस ने हमेशा से खेल व खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता की है। इसके लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म दिया है। राहुल गांधी ने उन्हें देश के सभी खेल के प्रतिभावान खिलाड़ियों की हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया है।

250 बच्चों को दी क्रिकेट की बेसिक ट्रेनिंग
कार्यक्रम में शिरकत करने सोमवार सुबह हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे अतिथियों के स्वागत में युकां ने नगर के मुख्य मार्गों में बाइक रैली निकाली। गौरतलब है कि युकां प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय के प्रयास से दिल्ली व बिहार से आए युवा कोच आशीष पॉल व गुड्‌डू जग्गी ने अंडर-14, अंडर-16 और अंडर-19 एज ग्रुप के लगभग 250 बच्चों को प्रशिक्षण के दौरान क्रिकेट की बेसिक ट्रेनिंग दी। दुर्गेश राय ने बताया जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों को मंच देने के लिए आने वाले दिनों में आईपीएल की तर्ज पर सुकमा प्रीमियर लीग का भी आयाेजन किया जाएगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। एसपीएल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से शुरू होगा।

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