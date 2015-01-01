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कार्रवाई:हत्या के 6 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दबोचा

तिल्दा नेवराएक घंटा पहले
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कैलाश ध्रुव की हत्या मामले में तिल्दा नेवरा पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 3 नवंबर को पंचवटी नर्सरी के पास कैलाश ध्रुव पिता धन साय ध्रुव उम्र 30 वर्ष निवासी सरोरा की लाश मिली थी। शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक के सिर तथा शरीर में अंदरूनी चोट व हड्डी में चोट आने से मृतक की मृत्यु होना बताया। पुलिस ने धारा 302 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। थाना प्रभारी शरद चंद्रा ने मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम बनाई। पूछताछ में साक्षियों से ज्ञात हुआ कि मृतक शराब दुकान बगदई सासाहोली के पास स्तिथ दीना सिंधी की चखना दुकान में काम करता था। घटना के पूर्व दीना सिंधी औरपंचवटी नर्सरी के पास मिली थी कैलाश ध्रुव की लाश मृतक के बीच दुकान से सामान निकाल लेने की बात पर विवाद की जानकारी सामने आई। प्रकरण में संदेहियों दिनेश उर्फ दीना, थानेश, जयमोहन शर्मा, सागर निर्मलकर, शंकर बघेल तथा राजेश्वर निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते बताया कि मृतक कैलाश ध्रुव द्वारा दीना सिंधी के चखना दुकान का सामान निकाल ले जाने के संदेह पर उससे मारपीट की गई, जिससे कैलाश को गंभीर चोट आई। इसके चलते उसकी मौत हो गई। इसके बाद लाश को छोड़कर भाग निकले।

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