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क्राइम:स्नैचिंग, फोन व वाहन चोरी के 2 आरोपी पहुंचे जेल

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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पुलिस ने स्नैचिंग, वाहन व मोबाइल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान ललित उर्फ विक्की और नीरज के रूप में हुई है। दोनों ओल्ड फरीदाबाद के पल्ला एरिया के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच सेक्टर-85 के अनुसार आरोपियों ने पल्ला थाना एरिया में 28 जनवरी को मोबाइल छीना झपटी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा आरोपियों ने बाइक चोरी की वारदात को सेक्टर 7 थाना एरिया में अंजाम दिया था।

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