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कोरोना का कहर:24 घंटे में 5 मौत, 881 नए केस, 463 ठीक हुए

फरीदाबाद3 घंटे पहले
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फाइल फोटो

कोरोना अब फरीदाबाद में बेकाबू हो गया है। अभी तक 24 घंटे में मरने और नए मरीज आने के पिछले सारे रिकार्ड टूट गए हैं। शुक्रवार को पांच मरीजों की मौत हो गई। जबकि 881 नए केस आए हैं। इस दौरान ठीक होने वाले 463 मरीजों को घर भेज दिया गया। अब जिले में संक्रमितों का 35613 व ठीक होने वालों का आकड़ा 30760 तक पहुंच गया।

डिप्टी सीएमओ डॉ. रामभगत के अनुसार जिले में अभी तक 291906 लोगों के सैंपल लैब भेजे गए। इनमें से 255895 की निगेटिव रिपोर्ट आई है। जबकि 398 की रिपोर्ट आनी बाकी है। इस समय 454 लोग अस्पताल में दाखिल हैं। जबकि 4106 पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेट हैं। इसी प्रकार अभी तक ठीक होने के बाद 30760 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

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