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कार्रवाई:एसटीपी का देखभाल करने में फेल होने वाली एजेंसी पर लगाया था 90 लाख का जुर्माना

फरीदाबाद19 मिनट पहले
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  • वसूली अभी तक नहीं हुई

बादशाहपुर स्थित एसटीपी की ठीक ढंग से देखभाल न करने पर नगर निगम ने एजेंसी पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था लेकिन लापरवाह निगम अधिकारी अभी तक जुर्माना वसूल नहीं कर पाए। आरटीआई एक्टिविस्ट विष्णु गोयल ने इसकी शिकायत निगम कमिश्नर यशपाल यादव से की है। शिकायककर्ता का आरोप है कि निगम अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जुर्माना राशि नहीं वसूली जा रही है।

अपनी शिकायत में विष्णु गोयल ने कहा है कि सीवर के गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। जिसमें से सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बादशाहपुर में बनाया गया है। इस प्लांट की क्षमता 45 एमएलडी की है। इस ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने व मेंटेन करने का ठेका निगम ने मुंबई की एजेंसी को 2011 में सौंपा था।

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