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राहत भरी खबर:सीवरेज समस्या निदान को एक्शन प्लान तैयार, निगम जारी करेगा टोल फ्री नंबर

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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  • अगले सप्ताह से शुरू होगा टोल फ्री नंबर, सीवर समस्या निपटाने के लिए 14 प्राइवेट टैंकर भी पंजीकृत

सीवरेज समस्या से जूझने वाले शहरवासियों के लिए राहतभरी खबर है। नगर निगम ने इस समस्या के निदान के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत टोल फ्री नंबर जारी करने के साथ-साथ प्राइवेट टैंकरों का पंजीकरण किया जा रहा है। जिससे सूचना मिलने पर जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जा सके। निगम कमिश्नर यशपाल यादव के निर्देश पर तैयार किया गया यह एक्शन प्लान एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा। साथ ही चोरी छिपे सीवर के पानी को इधर-उधर फेंकने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की है। पकड़े जाने पर कम से कम पांच हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा।

दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार निगम पर नजर बनाए हुए है। यहां की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही हैं। निगम अधिकारियों को इस समस्या को लेकर कई बार फटकार भी लग चुकी है। चीफ इंजीनियर बीके कर्दम के अनुसार बीएसएनएल की ओर से नगर निगम का टोल फ्री नंबर 14420 जारी कर दिया गया है। इसके पैसे भी जमा करा दिए गए हैं।

इसके लिए निगम में ही कंट्रोल रूम बनाकर वहां कर्मचारियों को बैठाकर हर कॉल को अटेंड किया जाएगा। जिन स्थानों पर समस्या होगी वहां की लोकेशन, लैंडमार्क और मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के एसडीओ और जेई की निगरानी में सीवर टैंकर को भेजकर समस्या हल कराई जाएगी। यह सेवा इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी।

एसई ओमवीर सिंह के अनुसार सीवर समस्या का निपटान करने के लिए अभी तक 32 टैंकरों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें 18 टैंकर नगर निगम के और 12 प्राइवेट टैंकर हैं। प्राइवेट टैंकरों का पंजीकरण किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जो टैंकर सीवर के पानी को खाली करेंगे उन्हें निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर ले जाना होगा।

अन्य जगह नाले अथवा खाली स्थान पर फेंकने पर 5000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। एसई के अनुसार नगर निगम की ओर से सभी टैंकरों को एरिया बांटा जाएगा। इसके अलावा सभी टैंकरों में जीपीएस भी लगाया जाएगा। जिससे उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। यही नहीं एसटीपी पर तैनात कर्मचारी प्रत्येक टैंकर का गाड़ी नंबर और उनका नाम भी अपने रजिस्ट्रर में एंट्री करेगा।

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