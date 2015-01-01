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स्कूल बंद के आदेश:शिक्षकों व विद्यार्थियों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल 30 नवंबर तक बंद

फरीदाबाद5 घंटे पहले
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एनआइटी पांच का सरकारी स्कूल।
  • बदरपुर बॉर्डर पर रेंडम चेकिंग, दिल्ली से फरीदाबाद आने वालों की हो रही कोविड जांच

कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़े और इसकी चपेट में आने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 30 नवंबर तक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है।

क्योंकि फरीदाबाद के चार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सात विद्यार्थी व छह शिक्षक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में इनकी संख्या अधिक है। हालात की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को बंद कर उन्हें प्रॉपर तरीके से सेनिटाइज कराने का निर्देश दिया है।

वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर शुक्रवार दोपहर बाद से फरीदाबाद की ओर आने वालों की रेंडम कोरोना जांच शुरू कर दी है। इन लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। जो लोग संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें घर पर होम क्वारेंटीन कराया जाएगा।

स्कूलों से नहीं बाहर से बच्चे हो रहे संक्रमित | स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्कूल तो बंद करा दिए, लेकिन यह जानने का प्रयास नहीं किया कि बच्चे स्कूलों से नहीं बल्कि बाहर से संक्रमित हो रहे हैं। फरीदाबाद प्रोग्रेसिव स्कूल्स कांफ्रेंस के प्रधान नरेंद्र परमार व प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रधान रमेश डागर ने कहा कि सभी स्कूलों में सुरक्षा के उपाय किए गए थे।

बगैर थर्मल स्कैनिंग और बिना मास्क लगाए बच्चों की एंट्री ही नहीं दी जा रही थी। क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। उनका कहना है कि जिन स्कूलों के बच्चे संक्रमित हो रहे उन्हें बंद कराया जाना चाहिए था न कि सभी को।

सात विद्यार्थी व छह शिक्षक मिले पॉजिटिव | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-22 में दिवाली से पूर्व शिविर लगाकर 30 अध्यापकों एवं 50 छात्रों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से सात विद्यार्थी एवं चार अध्यापकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 18 नवंबर को राजकीय हाईस्कूल जुन्हेड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया था। इसमें 15 अध्यापकों के सैंपल लिए गए थे। जिनमें से दो शिक्षक संक्रमित पाए गए। बदरपुर बॉर्डर पर शुरू हुई रेंडम चेकिंग | स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार से दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर फरीदाबाद की ओर आने वालों का रेंडम एंटीजन टेस्ट करना शुरू कर दिया। विभाग ने यह शुरूआत निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं वीके बंसल के आदेश पर की है।

जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलेगी उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा। सीएमओ डॉ. रणदीप सिंह पूनिया के अनुसार यह अभियान लगातार चलता रहेगा। एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट तत्काल मिल जाती है। जिससे संक्रमित लोगों को फरीदाबाद आने से रोका जा सकेगा।

शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने के आदेश मिले हैं। सभी स्कूल प्रबंधकों को इस बारे में वॉट्सएप के जरिए जानकारी दे दी गई है। स्कूलों को सेनिटाइज कराया जाएगा। यदि कोई प्रबंधक लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सतेंद्र कौर वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी

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