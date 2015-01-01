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भर्ती:सेना भर्ती रैली आठ फरवरी से दस मार्च तक

फरीदाबाद2 दिन पहले
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भारतीय सेना के लिए सैनिक भर्ती रैली 8 फरवरी से 10 मार्च तक सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर फरीदाबाद में होगी। डीसी यशपाल यादव के अनुसार यह रैली पहले 18 नवंबर को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते हालात ठीक नहीं थे। इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह भर्ती रैली 8 फरवरी से शुरू होगी।

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