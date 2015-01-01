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अपराध:मैनेजर को बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर अगवा कर जंगल में फेंका, कैश व कार लूटकर फरार

फरीदाबादएक घंटा पहले
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अपराध नियंत्रण का दावा करने वाली क्राइम ब्रांच की टीमें चोर उचक्कों को पकड़कर बेशक अपनी पीठ थपथपा रही हों, लेकिन हकीकत यह है कि शहर में अपराध टॉप गियर में है। मंगलवार को जहां सेक्टर-28 में कारोबारी की पत्नी व मां को घायल कर नौकरानी अपने साथियों के साथ कैश व जेवरात लूट ले गई। वहीं बुधवार देर शाम एक कंपनी मैनेजर को बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर अगवा कर छायंसा के जंगल में ले जाकर फेंक दिया और कार व कैश लूटकर फरार हो गए। घटना के समय मैनेजर कंपनी से घर आ रहे थे।

बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी कार को रुकवा लिया। इसके बाद कनपटी पर पिस्टल लगाकर उन्हें ड्राइवर की सीट से पीछे धकेल दिया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। कंपनी मैनेजर को बदमाश करीब तीस किलोमीटर दूर छायंसा ले जाकर जंगल में फेंककर फरार हो गए। तीस किलोमीटर के रेंज में पुलिस के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर नाके लगे हैं लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। वैसे तो दिन में सफर करने वाले वाहन चालकों को जबरन रोककर कागजात चेक करने के नाम पर पुलिस खूब परेशान करती है और चालान काटती है लेकिन रात में किसी नाके पर पुलिस वाहनों को चेक करने और जांच पड़ताल नहीं करती। यही कारण है कि बदमाश कंपनी मैनेजर को अगवाकर 30 किलोमीटर दूर ले जाने में सफल रहे।

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