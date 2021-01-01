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आत्महत्या:रेलवे स्टेशन मास्टर के भाई व उनकी पत्नी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

फरीदाबाद2 मिनट पहले
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बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर के भाई और उनकी पत्नी ने शनिवार देर रात ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। दंपत्ति अपने आठ साल के बेटे को घर पर छोड़कर शाम को निकले थे। देर रात स्टेशन मास्टर भाई को फोन कर बेटे का ख्याल रखने की बात कह फोन बंद कर लिया था।

दोनों के आत्महत्या करने की खबर मिली। दंपत्ति ने आत्महत्या क्यों की, इस बारे में परिजन कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। मृतकों की पहचान नंगला एंक्लेव पार्ट दो निवासी मनीष शुक्ला (35) और सुनीता पत्नी मनीष शुक्ला (33) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नंगला एंक्लेव पार्ट दो निवासी अमित शुक्ला बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर हैं। वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। शनिवार को उनका भाई मनीष व उसकी पत्नी सुनीता शाम पांच बजे अपने आठ साल के बेटे को घर पर छोड़कर निकले थे।

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