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प्रशिक्षण:बाल सुधार गृह में बनी पेंटिंग व डिजाइन कोर्स का चेयरमैन ने किया शुभारंभ

फरीदाबाद5 घंटे पहले
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एनआईटी स्थित बाल सुधार गृह में बनाई गई पेंटिंग और डिजाइन कोर्स का जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीपक गुप्ता और सीजेएम व प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट सक्षम के तहत दीवार की पेंटिंग व डिजाइन कोर्स कराया जा रहा है।

इस कोर्स के तहत ग्लोबल हंट फाउंडेशन द्वारा हर माह 15 बच्चों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे यहां से निकलने में बच्चों को नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। बाल सुधार गृह के अधीक्षक दिनेश यादव के अनुसार प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, राजेंद्र गौतम, रामवीर तंवर के सहयोग से उक्त कोर्स शुरू किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने किशोरों को समझाते हुए कहा यह एक सुनहरा मौका है।

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