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पटाखे बैन:एनजीटी और हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट के आदेश पर पटाखा बेचने व चलाने पर पूर्णत: - प्रतिबंध

फरीदाबाद4 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

शहर में पटाखा बेचने और चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। डीसीपी डा. अर्पित जैन ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में एयर क्वालिटी को देखते हुए एनजीटी के आदेश पर हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके मद्देनजर फरीदाबाद में पटाखा बेचने व चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

फरीदाबाद शहर के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगते हरियाणा के कई जिलों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू किया गया है। डीसीपी ने कहा जो कोई भी आदेश की अवहेलना करेगा पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।

डीसीपी ने कहा कोरोना महामारी भी फैल रही है। पटाखों से निकलने वाले धुएं से हवा खराब होती है। कोरोना वायरस और प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दीए जलाकर दिवाली का त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा आदेश की पालना न करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

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