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विरोध की तैयारी:सत्तर करोड़ का बकाया न मिलने पर ठेकेदारों ने की हड़ताल की घोषणा

फरीदाबाद3 घंटे पहले
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सत्तर करोड़ का बकाया न मिलने से नाराज नगर निगम के ठेकेदारों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। इन्होंने इस बारे में निगम कमिश्नर डॉ. यश गर्ग को भी अवगत करा दिया है। माना जा रहा है ठेकेदार सोमवार से सभी विकास कार्यों को बंद कर देंगे। ठेकेदारों के अनुसार अप्रैल 2018 से लेकर अभी तक 150 से ज्यादा ठेकेदारों का 70 करोड़ रुपए की पेमेंट निगम प्रशासन ने भुगतान नहीं किया है।

इसलिए जब तक उनकी पेमेंट नहीं हो जाती तब तक शहर में कोई काम नहीं होगा। निगम क्षेत्र में इस समय 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। इसमें सीएम अनाउंसमेंट के काम ज्यादा हैं। इसके अलावा हर वॉर्ड में इंटरलॉकिंग टाइल्स, नालियां, सीवर लाइन, पानी की लाइन बिछाने व सड़क निर्माण का कार्य जारी है।

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