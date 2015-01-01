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दहेज प्रताड़ना मामला:पार्षद पर पुत्रवधू व उसके मायके वालों पर मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप, पुलिस कर रही जांच

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

एक निगम पार्षद और उनके बेटे पर पुत्रवधू व उनके घर वालों के साथ रॉड व डंडों से मारपीट कर कपड़े फाड़कर घर से भगाने का आरोप है। पीड़ित पुत्रवधू के घर वालों ने मेडिकल करा आदर्श नगर थाने में शिकायत की है। पुत्रवधू के परिवार वाले शनिवार को पार्षद के घर बातचीत करने पहुंचे थे।

पर्वतीया कॉलोनी निवासी नीरज शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन अनीता की शादी 23 नवंबर 2019 बीजेपी निगम पार्षद हरप्रसाद गौड़ के बेटे गौरव के साथ की थी। आरोप है दहेज में प्लॉट व कैश की मांग को लेकर उनकी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया गया। नीरज का यह भी आरोप है कि गुरुवार रात करीब 12 बजे गौरव अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और पथराव कर दिया।

इससे उनके घर की खिड़कियों और गाड़ी के शीशे टूट गए। शनिवार को नीरज व उनके पिता जयप्रकाश ने शादी कराने वाले बिचौलिए को साथ लेकर आदर्श नगर निवासी वार्ड नंबर 39 के निगम पार्षद हरप्रसाद के घर बातचीत करने पहुंचे। नीरज अपने साथ मामा और बहन अनीता, बड़ी बहन को लेकर पहुंचे थे। नीरज का आरोप है कि पार्षद के बेटे गौरव ने 15-20 बाहरी लोगों को बुला रखा था।

जब वह बातचीत करने घर के अंदर पहुंचे तो हरप्रसाद और उनके बेटे ने उन सभी को बंधक बना लिया और रॉड व डंडों से जमकर पिटाई की। इस घटना में महिलाओं के कपड़े फट गए। नीरज के परिवार के 4-5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल भेजकर मेडिकल कराया।

उधर आरोपी निगम पार्षद हरप्रसाद गौड़ का कहना है कि बेटे के ससुराल वालों ने घर में आकर उनकी पत्नी व बेटे संग मारपीट कर अलमारी के लॉकर से 1 लाख 40 हजार रुपए और गहने चोरी कर लिए। इन्होंने भी पुलिस को पुत्रबहू के मायके वालों के खिलाफ शिकायत दी है। आदर्श नगर थाना प्रभारी मुकेश कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है।

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