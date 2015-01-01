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हेल्थ विभाग का छापा:नंगला एंक्लेव में अवैध गर्भपात करने के आरोप में दंपति गिरफ्तार

फरीदाबादएक घंटा पहले
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स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर नंगला एन्क्लेव से अवैध गर्भपात करने के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया है। जबकि डा. कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी बाकी है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सीएमओ डॉ. रणदीप सिंह पूनिया के अनुसार विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि नंगला एंक्लेव पार्ट-एक में सात-आठ साल से सत्यपाल सिंह पत्नी धर्मवती के साथ अवैध गर्भपात व मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है।

वह छह माह तक की गर्भवती महिलाओं का भी गर्भपात करता है। इसी आधार पर विभाग ने डिप्टी सीएमओ डॉ. हरीश आर्य, एसएमओ खेड़ी कलां डॉ. हरजिंद्र, एमओ तिगांव डॉ. राखी, ड्रग कंट्रोल आफिसर संदीप गहलावत की एक टीम गठित की। इसने गुरुवार सुबह 3.30 बजे 14 सप्ताह की एक गर्भवती महिला को ग्राहक बनाकर वहां भेजा। मकान में जब महिला के गर्भपात की तैयारी की जा रही थी तो टीम ने कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि डाक्टर फरार है।

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