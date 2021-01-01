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परेशानी:दैनिक यात्रियों की शटल ट्रेनें चलाने की मांग, कहा मेट्रो व बसों का किराया देना हो रहा मुश्किल

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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लॉकडाउन के बाद से बंद पड़ीं शटल ट्रेनों को चलाने की मांग तेज होने लगी है। दैनिक यात्रियों का कहना है कि हालात सामान्य हो चुके हैं। इसलिए रेलवे को अब शटल ट्रेनों का संचालन शुरू करना चाहिए। क्योंकि हजारों दैनिक यात्रियों को मेट्रो और बसों का किराया देना मुश्किल हो रहा है। रविवार को ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन पर दैनिक यात्रियों ने बैठक की और नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों से मदद मांगी। 11 महीने से शटल रेल सेवा बंद पड़ी है।

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