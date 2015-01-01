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वाइल्ड लाइफ की खोज:रेजीडेंशियल क्षेत्र में खतरनाक जानवर घुसा, लंगूर को मारकर खा गया; लोग दहशत में

फरीदाबाद3 घंटे पहले
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अशोका एन्क्लेव रेजिडेंशियल एरिया में एक खतरनाक जंगली जानवर घुस आया। उसने एक लंगूर को मारकर खा गया। इससे इलाके में दहशत पैदा हो गई। अशोका एन्क्लेव सी ब्लाक पार्ट नंबर-2 में इस्कॉन मंदिर के पास यह जानवर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के अनुसार इस जानवर ने मंदिर में रहने वाले लंगूर को मारकर खा गया।

यह बात पता चलते ही पूरे एन्क्लेव में हडकंप मच गया। पदाधिकारियों ने कॉलोनी में लगे जब सीसीटीवी कैमरे चैक किए तो उसमें खतरनाक शक्ल का जानवर दिखाई दिया। आरडब्ल्यूए के प्रधान विनोद गुप्ता, उपप्रधान श्याम यादव, मंदिर के गोपेश्वर तथा फरीदाबाद वन विभाग के अधिकारियों ने कई घंटे तक पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छाना, मगर उक्त जानवर का पता नहीं चल पाया।

पदाधिकारियों ने लोगों को इस जानवर के संदर्भ में सूचना दी है तथा सभी से अपील की है कि वह अपने बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। लोगों का कहना है कि जो जानवर लंगूर को मारकर खा सकता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना खूंखार होगा। दोपहर बाद वाइल्ड लाइफ की टीम ने जब मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की तो पता चला कि उक्त जानवर खतरनाक कुत्ता था।

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