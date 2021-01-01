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मिक्सौपैथी का विरोध:मिक्सोपैथी के खिलाफ डाॅक्टर फिर लामबंद, 1 से 15 फरवरी तक करेंगे आंदोलन

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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नेशनल आईएमए और स्टेट आईएमए के आह्वान पर पूरे भारत में मिक्सौपैथी के खिलाफ एक बार फिर से डॉक्टर आंदोलन करने की तैयारी में हैं। इसके तहत 1 से 15 फरवरी तक विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जाएंगे। 2 और 9 फरवरी को जगह-जगह कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 6 और 7 फरवरी को यहां के डॉक्टर दिल्ली पहुंचकर वहां आईएमए हेड क्वार्टर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह जानकारी आईएमए की अध्यक्ष डॉ. पुनीता हसीजा एवं मीडिया प्रभारी डॉ. सुरेश अरोड़ा ने दी।

डॉक्टर इस लिए कर रहे विरोध: आईएमए पदाधिकारियों ने बताया कि 19 नवंबर 2020 को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आयुर्वेद के डॉक्टरों को मॉडर्न मेडिसिन की सर्जरी करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसलिए एमबीबीएस और एमएस करने वाले डॉक्टर इस पद्धति का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है इससे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के जीवन से खिलवाड़ होगा।

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