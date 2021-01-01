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विरोध:बिजली कर्मचारी मांगों को लेकर तीन फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने, ठेका कर्मचारियों को पक्का करने व पुरानी पेंशन, डीए व एलटीसी बहाली आदि मांगों को लेकर 3 फरवरी को बिजली कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। इसे सफल बनाने के लिए आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने सोमवार से पूरी ताकत झोंकने का फैसला लिया है। केन्द्रीय कमेटी के सदस्य शब्बीर अहमद गनी, सर्कल सचिव अशोक कुमार, एनआईटी यूनिट प्रधान भूपसिंह व गिरीश राजपूत के अनुसार सोमवार को सर्कल आॅफिस पर आम सभा होगी।

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