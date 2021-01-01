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निकिता तोमर का 21 वां जन्मदिन:परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च, हत्यारोपियों को फांसी देने की मांग

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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चर्चित निकिता तोमर के 21वें जन्मदिन पर देर शाम परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर शोक संवेदना व्यक्त कर हत्यारोपियों को फांसी देने की मांग की। इस मार्च में सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए। परिजनों का कहना था कि हत्यारोपियों के कारण ही आज उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। हत्यारों ने उनके सारे सपनों पर विराम लगा दिया। इन हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। शनिवार को निकिता का 21वां जन्मदिन था।

देर शाम परिवार के सदस्यों एवं सर्व समाज के लोगों ने अपना घर सोसाइटी से कैंडल मार्च निकालकर शोक संवदेना व्यक्त की। निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहाकि हत्यारों ने उनकी बेटी को मौत के घाट उतारकर अपनी हैवानियत का परिचय दिया। ऐसे हत्यारों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है।

भाई नवीन तोमर, मामा एडवोकेट एदल सिंह रावत, हुकुम सिंह तोमर समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने हत्यारोपियों के खिलाफ नारेबाजी कर उन्हें फांसी देने की मांग की। फरीदाबाद में रह रहे मूल रूप से हापुड़ निवासी तोमर परिवार की 21 साल की बेटी निकिता बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर को बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

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