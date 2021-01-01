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बैठक:एफएमडीए ने दिखाया नए शहर का सपना, 2041 के प्लान का दिया प्रजेंटेशन, मांगा सुझाव

फरीदाबाद2 दिन पहले
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एफएमडीए के सीईओ वीएस कुंडू विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए। - Dainik Bhaskar
एफएमडीए के सीईओ वीएस कुंडू विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए।

वर्ष-2041 तक शहर में रहने वाली आबादी को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए) के सीईओ वीएस कुंडू ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और परिवहन व अन्य सेवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। बैठक में शहरवासियों के सपने पर चर्चा की गई और अधिकारियों से अपने सुझाव मांगे गए।

बैठक में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पीडल्ब्ल्यूडी बीएंडआर, हरियाणा रोडवेज, एचएसआईआईडीसी, जिला प्रशासन, पुलिस समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में एफएमडीए के कर्मचारियों ने प्रजेंटेशन दिया। इसमें यह बताया गया कि वर्ष-2041 तक इस शहर को कितनी सड़कें, मेट्रो सेवाएं, फ्लाईओवर व अन्य परिवहन सेवाओं की जरूरत पड़ेगी।

प्रजेंटेशन में शहर की बढ़ती आबादी के रेशियो को भी बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का सबसे प्रमुख शहर है। इसलिए यहां आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां आकर रह रहे हैं।

ऐसे में उन्हें परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। वीएस कुंडू ने कहा स्मार्ट सिटी के लिए बनाए गए प्लान को एफएमडीए के तहत किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 2041 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 63 परसेंट तक बढ़ावा देने की उनकी योजना है।

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