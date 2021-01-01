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निकिता अपहरण कांड:फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, मुख्य आरोपी, उसकी मां व पिता हुए हाजिर

फरीदाबादएक मिनट पहले
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निकिता अपहरण कांड - Dainik Bhaskar
निकिता अपहरण कांड

चर्चित निकिता तोमर अपहरण कांड की भी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। बुधवार को इस कांड के मुख्य आरोपी तौसीफ, उसकी मां असमीना और पिता जाकिर हुसैन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में हाजिर हुए और उन्हें आरोप पत्र दिए गए। केस की सुनवाई अब 10 फरवरी से होगी।

बता दें कि निकिता तोमर का वर्स 2018 में अपहरण हो गया था। आरोप है कि तौसीफ ने ही उसका अपहरण किया था। सूचना पर पुलिस ने निकिता को बरामद कर लिया था। ये भी आरोप है कि इस अपहरण कांड में तौसीफ की मां असमीना ओर जाकिर हुसैन का संरक्षण था।

निकिता पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहे थे। बाद में राजनीतिक दबाव के चलते पीड़ित परिवार ने केस वापस ले लिया था। लेकिन 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की हत्या के बाद सरकार ने अपहरण कांड को फिर से खोल दिया।

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