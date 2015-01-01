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समस्या:अवैध शराब बेचने वाला हुआ गिरफ्तार, हत्या का केस दर्ज

फरीदाबाद3 घंटे पहले
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  • जहरीली शराब पीने से मौत का मामला

छायंसा गांव में जहरीली शराब पीने से हुई एक किसान की मौत के मामले में पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले संजीव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जहरीली शराब पीने से प्रभावित दूसरे व्यक्ति की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

बताया जा रहा है तस्कर ने अपने घर पर एकत्र शराब की बोतलों को फोड़कर यमुना में फेंक दिया ताकि पुलिस को बरामद न हो सकें। छांयसा गांव निवासी चरण सिंह 31 अक्टूबर को पास के पेट्रोल पंप पर जाकर जसवीर के साथ शराब पी थी। उन्होंने शराब गांव के संजीव से मंगवाई थी।

मृतक चरण सिंह के भाई केशव ने बताया कि संजीव ऑन डिमांड शराब की सप्लाई करता है। जहरीली शराब पीने से उनके भाई की मौत हो गई। उनकी शिकायत पर छांयसा थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार आरोपी संजीव को बुधवार देर शाम घर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह नरियाला स्थित ठेके से शराब लाया था। उधर मृतक के भाई केशव का कहना है कि गांव में एक और व्यक्ति की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। लेकिन उसके परिवार के लोगों ने अभी पुलिस में केस दर्ज नहीं कराया है। थाना प्रभारी का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है।

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