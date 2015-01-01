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शिक्षा:कोरोना के मद्देनजर जेसी बोस विवि में 21 दिसंबर से होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं

फरीदाबादएक घंटा पहले
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कोरोना महामारी के मद्देनजर जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विषम सेमेस्टर की री-अपीयर सहित सभी लिखित परीक्षाएं 21 दिसंबर से ऑनलाइन मोड में आयोजित करने जा रहा है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में पहले सेमेस्टर तथा बीटेक एवं एमसीए के तीसरे सेमेस्टर को छोड़कर विषम सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं 21 दिसंबर से ऑनलाइन होंगी।

शेष सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर तथा बीटेक एवं एमसीए के तीसरे सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम बाद में जारी होगा। परीक्षा नियंत्रक डा. राजीव सिंह के अनुसार ऑनलाइन मोड की परीक्षा प्रक्रिया से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र और डेमो टेस्ट भी किए जा रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए विद्यार्थियों को अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ वेब कैमरा, सक्षम कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल फोन की आवश्यकता होगी।

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