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अपराध:बिजनेसमैन की पत्नी व मां को घायल कर लूटपाट करने वाली नौकरानी व उसका प्रेमी गिरफ्तार

फरीदाबादएक घंटा पहले
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सेक्टर-28 में बिजनेसमैन की पत्नी व मां को चाकुओं से घायल कर लूटपाट करने वाली नौकरानी व उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बेशक अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकिन हकीकत यह है कि सेक्टर के आरडब्लयूए के प्रधान संजय सिंह ने अपनी जान पर खेल नौकरानी के प्रेमी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इस दौरान बदमाश ने प्रत्यक्षदर्शी को भी चाकू से मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह बाल-बाल बच गए थे।

पुलिस ने नौकरानी रेखा को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। जबकि उसके प्रेमी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। सेक्टर-28 के मकान नंबर 1577 निवासी बिजनेसमैन अरुण कुमार गोयल मंगलवार को आफिस में थे। उन्होंने एक आदमी को पैसे देने के लिए बुलाया था। वह आदमी सुबह करीब 9.30 बजे गोयल के घर पहुंच कर फोन किया तो गोयल ने उससे घर की घंटी बजाकर मां से पैसे लेने के लिए कहा। लेकिन बार-बार घंटी बजाने के बाद भी गेट नहीं खुला।

कुछ देर बाद नौकरानी रेखा ने गेट खोला और आदमी का फोन लेकर गोयल से बात कर बताया कि मां जी सो रही हैं और फोन काट दिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नौकरानी रेखा ने अपने प्रेमी आकाश उर्फ रवि के साथ मिलकर बिजनेसमैन की मां और पत्नी पर चाकुओं से हमला कर 4.5 लाख रुपए और करीब पांच लाख के जेवर सहित अन्य सामान लूटा था। नौकरानी ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बिजनेसमैन की पत्नी व मां को दिया था।

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