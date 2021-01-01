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फरीदाबाद विधायक के खिलाफ नारेबाजी:तिरंगा रैली के दौरान भाजपा विधायक और निगम पार्षद को करना पड़ा लोगों के विरोध का सामना, कहा- ये कांग्रेस की साजिश

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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विधायक व निगम पार्सद का विरोध करते लोग। - Dainik Bhaskar
विधायक व निगम पार्सद का विरोध करते लोग।
  • पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को भगाया, विधायक और पार्षद से नाराज हैं ओल्ड फरीदाबाद के लोग

फरीदाबाद के भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ओल्ड फरीदाबाद बाजार में विधायक और पार्षद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर पहुंची ओल्ड थाना पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर विरोध करने वालों को भगाया। पुलिस ने इस मामले में एक-दो लोगों को हिरासत में भी लिया हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें समझाकर छोड़ दिया।

उधर, भाजपा नेताओं का कहना है कि नारेबाजी करने वाले कांग्रेस नेता के समर्थक थे। राजनीतिक स्टंट के रूप में इसे प्रयोग किया गया ताकि तिरंगा यात्रा में बाधा उत्पन्न् हो। लेकिन पुलिस की सक्रियता से वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए।

दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा हटाकर एक धर्म विशेष का झंडा लगाने के विरोध में भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता शनिवार देर शाम ओल्ड फरीदाबाद में समर्थकों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा जैसे ही ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में पहुंची, दर्जनों लोग विधायक नरेंद्र गुप्ता और निगम पार्षद सुभाष आहूजा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हटाया। इस दौरान पुलिस ने दो-चार लोगों को हिरासत में भी लिया जिन्हें तिरंगा यात्रा के बाद छोड़ दिया गया। निगम पार्षद सुभाष आहूजा का कहना है कि विरोध करने वाले कांग्रेस नेता समर्थक थे। तिरंगा यात्रा में व्यवधान पैदा करने की नियत से पहले से तय रणनीति के तहत इसे अंजाम दिया गया।

विरोध करने वालों को पकड़कर ले जाती पुलिस।
विरोध करने वालों को पकड़कर ले जाती पुलिस।

इसलिए लोग कर रहे थे विरोध

निगम पार्षद सुभाष आहूजा का कहना है कि ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में कांग्रेस समर्थकों ने सड़क तक अपनी दुकानें लगाकर अवैध कब्जा कर रखा था। पिछले दिनों पुलिस की मदद से उन अवैध कब्जों को हटवाया गया था। इससे लोगों के मार्केट में आने जाने में सुविधा हो गयी। इसलिए एक साजिश के तहत लोगों ने तिंरगा यात्रा का विरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का चरित्र रहा है, देश की सुरक्षा पर सवाल उठाना। लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे।

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