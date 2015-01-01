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बार एसोसिएशन:नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ, दूसरे गुट के वकीलों ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा कोर्ट जाने की चेतावनी दी

फरीदाबाद43 मिनट पहले
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प्रदेश की सबसे बड़ी जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गुरुवार को बार रूम में पद और गोपनीयता की शपथ ली। जबकि दूसरे पक्ष के प्रधान पद के प्रत्याशी रहे एडवोकेट राजेश बैसला ने चुनाव में गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में जाने की बात कही है।

इधर निर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो दूसरी तरफ राजेश बैसला अपने चैंबर में पत्रकारों से वार्ता कर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। 10 नवंबर को बार एसोसिएशन का चुनाव बार काउंसिल आफ इंडिया के आदेश पर दिल्ली बार एसोसिएशन के दो सदस्यों की निगरानी में संपन्न कराया गया था।

इसमें विवेक उर्फ बाबी रावत प्रधान, राजकुमार तंवर वरिष्ठ उपप्रधान, विकास भड़ाना उपप्रधान, नरेश रावत कोषाध्यक्ष, अरुण नागर संयुक्त सचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं।

शुक्रवार काे जिला बार रूम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर निवर्तमान प्रधान संजीव चौधरी, चुनाव अधिकारी निर्दोष गुर्जर मौजूद रहे।

जबकि महासचिव नरेंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव संजीव अत्री और लाइब्रेरियन विजयपाल ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह का विरोध किया। उधर प्रधान पद के प्रत्याशी राजेश बैसला ने पत्रकारवार्ता में चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुल 2222 सदस्यों ने मतदान किया था, मगर ईवीएम ने 1841 मत ही दिखाए। दूसरे पक्ष ने 341 मतों की हेरफेर की है।

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