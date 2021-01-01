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कोविड-19:24 घंटे में कोई मौत नहीं, 6 नए केस, 11 ठीक हुए

फरीदाबाद24 मिनट पहले
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बुधवार को 24 घंटे में किसी मरीज की मौत नहीं हुई। जबकि 06 नए केस सामने आए। 11 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच गए। जिले में अब संक्रमितों का आंकड़ा 46295 तक पहुंच गया है। जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 45743 तक पहुंच गया है। सीएमओ डॉ. रणदीप सिंह पूनिया ने बताया कि 22 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जबकि 116 लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।

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