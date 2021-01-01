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कोविड-19:कोरोना से 24 घंटे में कोई मौत नहीं, 7 नए केस आए, 15 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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कोरोना से रविवार को 24 घंटे में किसी मरीज की मौत नहीं हुई। लेकिन 7 नए केस जरूर आए। 15 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच गए। जिले में अब संक्रमितों का आंकड़ा 46273 व ठीक होने वालों का आंकड़ा 45714 तक पहुंच गया। सीएमओ डॉ. रणदीप सिंह पूनिया ने बताया कि इस समय 26 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। जबकि 119 लोग होम आइसोलेशन में हैं। अब एक्टिव केसों की संख्या 145 रह गई है। कोरोना से अभी तक 414 लोगों की मौत हो चुकी है।

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