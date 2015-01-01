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कोरोना काल:कोरोना से 24 घंटे में एक मौत, 165 नए केस आए, 237 ठीक होकर घर पहुंचे

फरीदाबाद44 मिनट पहले
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कोरोना से 24 घंटे में गुरुवार को एक मरीज की मौत हो गई। जबकि 165 नए केस भी आए। इस दौरान ठीक होने वाले 237 मरीजों को घर भेज दिया गया। अब जिले में संक्रमितों का 44604 व ठीक होने वालों का आकड़ा 43479 तक पहुंच गया। डिप्टी सीएमओ डॉ. रामभगत ने बताया कि जिले में अभी तक 384685 लोगों के सैंपल लैब भेजे गए हैं। इनमें से 338206 की निगेटिव रिपोर्ट आई है। जबकि 1875 की रिपोर्ट आनी बाकी है। इस समय 176 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। जबकि 560 पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेट हैं। अभी तक 389 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है।

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