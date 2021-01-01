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निर्माण:ट्रांसपोर्ट नगर में 14.5 करोड़ रुपए से पार्किंग और फुटपाथ बनेगा

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रविवार को सेक्टर -61में 14.5 करोड़ से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग व फुटपाथ के कार्य का उद्घाटन किया। यह पार्किंग 105 लाख स्क्वायर मीटर में बनेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि उक्त कार्य होने से यहां के ट्रांसपोर्टरों को काफी फायदा होगा। उन्हें अपने वाहन पार्क करने में सहूलियत होगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास के लिए वे स्वयं समीक्षा कर रहे हैं।

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