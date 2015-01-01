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कार्रवाई:पुलिस ने दिल्ली का भगोड़ा फरीदाबाद में किया गिरफ्तार, इस पर दर्ज हैं 11 मुकदमें

फरीदाबाद32 मिनट पहले
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पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने दिल्ली से चोरी व लूट के मुकदमों में भगोड़ा घोषित एक अपराधी को सेक्टर 31 थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उससे कट्टा भी बरामद हुआ हैं। उसके खिलाफ सेक्टर 31 थाने में केस दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच प्रभारी विमल के अनुसार पूछताछ में पता चला कि आरोपी नशे का आदी है और इसकी पूर्ति के लिए वह चोरी करता था। आरोपी फरीदाबाद आया था। सूचना मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने बताया कि अपनी सुरक्षा के लिए उसने 3200 रुपए में किसी से कट्‌टा खरीदा था। उस पर दिल्ली के मयूर विहार थाने में चोरी व लूट के 11 केस दर्ज हैं।

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