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कार्रवाई:नशीले पदार्थ के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजे गए नीमका जेल

फरीदाबाद31 मिनट पहले
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पुलिस ने दो लोगों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच एनआईटी प्रभारी नरेंद्र के अनुसार उनकी टीम ने 722 ग्राम गांजे के साथ आरोपी सुभाष को एनआईटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर निवासी सुभाष ने बताया कि वह नशे का आदी है और मछली मार्केट से किसी व्यक्ति से 750 ग्राम गांजा खरीद कर लाया था। इसमें से कुछ उसने पी लिया और बाकी को फतेहपुर चंदीला गांव में बेचने जा रहा था। उसके खिलाफ एनआईटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

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