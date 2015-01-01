पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोविड-19:चावला कॉलोनी व बस अड्डा मार्केट के दुकानदारों ने कराई कोरोना जांच

फरीदाबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो

जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को चावला कॉलोनी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में दुकानदारों के लिए कोरोना जांच शिविर लगाया गया। इसमें मार्केट के कुल 920 दुकानदारों व उनके कर्मचारियों की जांच की गई। इसमें 20 दुकानदार पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन ने पॉजिटिव पाए गए दुकानदारों व उनके संपर्क में आने वाले लोगों से अपनी जांच करा होम क्ववारेंटीन होने की सलाह दी है।

बस अड्डा मार्केट के प्रधान प्रेम खट्टर व चावला कॉलोनी व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि कैंप में चावला कॉलोनी व बस अड्डा मार्केट के 920 दुकानदारों व कर्मचारियों की जांच की गई। इसमें 542 आरटीपीसीआर और 378 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। इस दौरान मार्केट के सभी दुकानदारों से गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें