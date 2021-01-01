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किसानों का धरना:आंदोलन स्थल पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव की आशंका, भारी पुलिस बल तैनात

पलवल2 घंटे पहले
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पलवल में किसान आंदोलन को देखते हुए तेैनात पुलिस बल। - Dainik Bhaskar
पलवल में किसान आंदोलन को देखते हुए तेैनात पुलिस बल।
  • किसानों की घोषणा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, स्थानीय किसान पहले चल रहे धरना स्थल पर ही बैठना चाहते हैं

कृषि कानूनों को लेकर जिले के किसानों ने सोमवार को फिर से से नेशनल हाईवे-19 पर केजीपी-केएमपी चौक पर धरने पर बैठने का ऐलान किया है। इससे किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुबह से मौके पर भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है।

बता दें कि 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने 44 पालों की 36 बिरादरी की महापंचायत में उक्त स्थान पर सोमवार से धरना देने का ऐलान किया है। किसानों के धरने के ऐलान को देखते हुए जिला पुलिस मौके पर सुबह छह बजे ही तैनात कर दी गई है। सुबह से ही किसान धरना स्थल पर जुटने शुरू हो गए। ऐसे में पुलिस की चहलकदमी भी बढ़ गयी है। एक ओर किसान जहां पहले वाले धरना स्थल पर बैठना चाहते हैं तो दूसरी ओर पुलिस किसानों को किसी भी हालत में वहां किसानों को बैठने नहीं देना चाहते। ऐसे में किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है।

जिला प्रशासन का कहना है कि हाईवे पर धरना शुरू नहीं होने दिया जाएगा। इससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। चूंकि उक्त धरना स्थल पर पहले बैठे मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान वापस जा चुके हैं। अब लोकल किसान उन्हीं की राह पर हाइवे पर बैठकर ट्रैफिक बाधित करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। एसपी पलवल दीपक गहलावत का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो भी ट्रैफिक बाधित करने का प्रयास करेगा पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी।

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