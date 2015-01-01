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  • Soon, Smart Electricity Meters Will Be Installed In Six And A Half Million People, Survey Started, Wrong Reading And Bill Problems Will Be Removed

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सुधार:जल्द लगेंगे साढ़े छह लाख लाेगों के यहां स्मार्ट बिजली मीटर, सर्वे हुआ शुरू, गलत रीडिंग और बिल की समस्याएं होंगी दूर

फरीदाबादएक घंटा पहले
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  • योजना अनुसार अगस्त-2020 तक पहले चरण में 50 हजार स्मार्ट मीटर लगने थे, कोरोना के कारण नहीं लग पाए

जिले के साढ़े छह लाख उपभोक्ताओं के यहां जल्द स्मार्ट बिजली मीटर लगेंगे। हालांकि इसका काम काफी पहले शुरू होना था, लेकिन कोरोना के कारण स्मार्ट मीटर लगाने का काम लेट हो गया है। लेकिन अब सर्वे शुरू है। मीटर भी मंगाए जा रहे हैं। जल्द इन्हें लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा।

योजना के अनुसार अगस्त-2020 तक पहले चरण में करीब 50 हजार स्मार्ट मीटर लगने थे। लेकिन कोरोना के कारण ये मीटर नहीं लग पाए। स्मार्ट मीटर लगने से जहां कंज्यूमर की गलत रीडिंग व बिल आदि की समस्याएं दूर हो जाएंगी, वहीं बिजली चोरी पर लगाम लगने से निगम को भी फायदा होगा। फरीदाबाद जिले में करीब साढ़े छह लाख उपभोक्ता हैं। अभी घरों में लगे सामान्य मीटरों से रीडिंग ली जाती है।

अभी बिजली चोरी की शिकायतें भी काफी हैं। अधिकारियों के अनुसार रोज करीब 13 लाख रुपए की बिजली चोरी होती है। इसके अलावा देर से बिल आना, औसत बिल भेजना, कभी रीडिंग कम लेने, कभी ज्यादा लेने, कभी रीडिंग न लेने, कभी बिल की कॉपी न मिलने जैसी समस्याओं से उपभोक्ता परेशान रहते हैं। सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई। इसके तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगने हैं। गुरुग्राम में मीटर लगाने का काम करीब पूरा हो गया है, मगर फरीदाबाद में अभी पहले चरण का सर्वे कार्य ही पूरा नहीं हुआ है। स्मार्ट मीटर जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) आधारित होंगे। इनसे चोरी के मकसद से छेड़छाड़ करना काफी मुश्किल होगा। गलत रीडिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को गलत बिल नहीं मिलेंगे।

इन मीटरों को कंट्रोल रूम से जोड़े जाने की सुविधा होगी। स्मार्ट मीटर से रीडिंग सीधे सिस्टम में डाउनलोड होगी। इससे गलत रीडिंग की आशंका नहीं रहेगी। स्मार्ट मीटर में मोबाइल की तरह पोस्टपेड, प्रीपेड दोनों सुविधाएं रहेंगी। उपभोक्ता 50 रुपए से लेकर अपनी जरूरत अनुसार रिचार्ज करा सकेंगे। अगला रिचार्ज कराने पर पीछे वाला बचा रिचार्ज आगे जुड़ जाएगा। जरूरत न होने पर मीटर बंद भी करा सकते हैं। निगम की ओर से तय चार्ज के हिसाब से एकमुश्त या किस्त में भुगतान करना होगा।
पॉश इलाकों में पहले लगेंगे स्मार्ट मीटर
स्मार्ट मीटर सबसे पहले शहर के पॉश इलाकों में लगाए जाएंगे। इनमें सेक्टर-15, 14, 16, 17, सेक्टर-21ए, 21बी, 21सी को शामिल किया जाएगा। ग्रीन फील्ड कॉलोनी, ग्रीन वैली आदि कॉलोनियों को भी पहले चरण में रखा जाएगा। इसके बाद सभी सेक्टरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद कॉलोनियों में मीटर लगेंगे।

बिजली निगम स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली निगम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ मिलकर काम कर रहा है। फरीदाबाद में साढ़े छह लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं। इनमें से विभाग प्रथम चरण में दो लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाएगा।

  • स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की योजना पर कोरोना के कारण असर पड़ा है। फिलहाल बिजली निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। मीटर मंगाए जा रहे है। सर्वे पूरा होने के बाद मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। - नरेश कक्कड़, अधीक्षण अभियंता, बिजली निगम
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