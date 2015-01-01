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रॉकी’ पहुंची लंदन:दोनों पैर गंवा चुकी स्ट्रीट डॉग ‘रॉकी’ पहुंची लंदन, अब पूरा जीवन वहीं गुजारेगी

फरीदाबाद3 घंटे पहले
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बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर अपने दोनों पैर गंवा चुकी स्ट्रीट डॉग ‘रॉकी’ अब सेलिब्रिटी बन गई है। वह फरीदाबाद से लंदन पहुंच गई है। वह अब पूरा जीवन वहीं गुजारेगी। लंदन की रहने वाली लाला नामक महिला ने उसे एडाप्ट किया है। 18 नवंबर को स्ट्रीट डॉग रॉकी बाई एयर लंदन के लिए रवाना हुई थी। रॉकी को एडाप्ट करने वाली लाला नामक महिला पशु प्रेमी बताई जा रही है।

बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास गलियों में घूमने वाली फेमल स्ट्रीट डॉग रहती थी। 18 अक्टूबर 2019 को ट्रेन की चपेट में आने से वह घायल हो गई थी। उसके दोनों पैर कट गए थे। स्टेशन पर ऑन ड्यूटी तैनात आरपीएफ कर्मचारी चंदरपाल ने उसे घायलावस्था में देख मौके पर पहुंचे और उसे पीपल फॉर एनीमल ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि दुबे के पास लेकर पहुंचे।

ट्रेन की चपेट में आने से उसके आगे के दोनों पैर कट चुके थे। डॉक्टरों ने उसका इलाज कर उसे बचाया था। इसके बाद इसका नाम रॉकी दिया गया। रवि दुबे ने जनवरी में रॉकी की डाक्यूमेंट्री बनाकर वाइल्ड एट हार्ट फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम के साथ साझा की।

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