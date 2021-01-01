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कोर्ट का आदेश:चैन झपटमारों को कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा, 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया

फरीदाबादएक मिनट पहले
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अभिभावक मीटिंग में शामिल होकर घर लौटी रही से झपटमारी करने वाले दो बदमाशों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। घटना अक्टूबर 2018 की है।

पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गगन विहार मीठापुर दिल्ली निवासी रिंकी भारद्वाज की बेटी सेक्टर 37 स्थित डीएवी स्कूल में पढ़ती है। 26 अक्टूबर 2018 को अभिभावकों की मीटिंग थी। वह स्कूल में मीटिंग में शामिल होने आयी थी। सुबह करीब सवा ग्यारह बजे रिंकी पैदल ही अपने घर वापस जा रही थी। तभी बाइक पर आए बाइक सवार बदमाशों ने गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गए।

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