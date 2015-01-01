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प्लाज्मा डोनेट जागरुकता अभियान:कोरोना के जिस प्रकार रोज आंकड़े आ रहे, वह चिंतनीय है : सीजीएम मंगलेश

फरीदाबाद15 मिनट पहले
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सेक्टर-12 के कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में प्लाज्मा डोनेट जागरुकता अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सीजीएम मंगलेश कुमार चौबे ने करते हुए कहा कि कोरोना के जिस प्रकार से रोज आंकड़े आ रहे हैं वह बेहद चिंतनीय है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है।

इसीलिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसमें लोगों को पाठ पढ़ाया जाएगा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकलें। साथ ही मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। रेडक्रॉस सोसायटी इस कार्य में सराहनीय कार्य कर रही है।

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