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धोखाधडी:ज्वैलर्स की दुकान में सेंध लगाकर 50 लाख से अधिक के गहने ले गए चोर

फरीदाबाद2 दिन पहले
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सराय ख्वाजा में एक ज्वैलरी की दुकान में सेंध लगाकर चोर करीब 50 लाख से अधिक के गहने ले गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस घटना में क्राइम ब्रांच की टीमें भी जांच में लगी हैं। अशोक एन्क्लेव निवासी कृष्ण अग्रवाल की सराय ख्वाजा में अग्रवाल ज्वैलर्स के नाम से दुकान है।

गुरुवार रात 9 बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे जब वह दुकान खोलकर अन्दर घुसे तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। तिजोरी गैस कटर से कटी हुई थी। जांच में पता चला कि छत के दरवाजे को भी गैस कटर से काटकर चोर अंदर दाखिल हुए थे। पीड़ित के मुताबिक तिजोरी में करीब एक किलो के सोने व चांदी के आभूषण थे। पुलिस दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी में चोरों की तलाश कर रही है।

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