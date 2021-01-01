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तिरंगे का सम्मान:बड़खल क्षेत्र में निकली तिरंगा यात्रा, लगाए देशभक्ति के नारे, की पुष्पवर्षा

फरीदाबाद2 घंटे पहले
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बड़खल विधानसभा क्षेत्र में रविवार को तिरंगे के सम्मान में निकाली गई यात्रा। - Dainik Bhaskar
बड़खल विधानसभा क्षेत्र में रविवार को तिरंगे के सम्मान में निकाली गई यात्रा।

बड़खल विधानसभा क्षेत्र में विधायक सीमा त्रिखा के नेतृत्व में रविवार को तिरंगे के सम्मान में यात्रा निकाली गई। यह मेहता चौक से शुरू हुई और पटेल चौक एसजीएम नगर में जाकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और पुष्पवर्षा की। लोग हाथों में तिरंगा लेकर जयघोष के नारे लगा रहे थे।

लोगों ने कहाकि किसानों के साथ आए उपद्रवियों ने 26 जनवरी को लाल किला पर किसी धर्म विशेष का झंडा फहराकर तिरंगे का अपमान किया है। इसके विरोध में फरीदाबाद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगे के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हैं। विधायक ने कहा कि देश तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा। जिस तिरंगे एवं देश की आन-बान-शान के लिए शहीदों एवं जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उसका इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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