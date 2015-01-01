पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

covid 19:कोरोना से 24 घंटे में दो की मौत, 598 नए केस आए, 502 ठीक होकर घर पहुंचे

फरीदाबाद13 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना से 24 घंटे में दो मरीजों की मौत हो गई। जबकि 598 नए केस भी आए। इस दौरान ठीक होने वाले 502 मरीजों को घर भेज दिया गया। अब जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 30337 व ठीक होने वालों का आकड़ा 27669 तक पहुंच गया।

डिप्टी सीएमओ डॉ. रामभगत के अनुसार जिले में अभी तक 274310 लोगों के सैंपल लैब भेजे गए। इनमें से 243475 की निगेटिव रिपोर्ट आई है। जबकि 498 की रिपोर्ट आनी बाकी है।

अभी तक 30337 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 440 लोग अस्पताल में दाखिल हैं। जबकि 1958 पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेट हैं। अभी तक ठीक होने के बाद 27669 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना से अभी तक 270 मरीजों की मौत हो चुकी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं। दृढ़ निश्चय होकर उस पर काम करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कुछ समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें