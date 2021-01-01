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धोखाधड़ी:इंश्योरेंस का लाभ दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले दो गिरफ्तार

फरीदाबादएक मिनट पहले
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एलआईसी इंश्योरेंस और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नोएडा सेक्टर 63 निवासी देवेश और आगरा के सिकंदर यूपी निवासी रंजन के रूप में हुई है। इस मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार 11 जनवरी 2018 को सेक्टर नौ निवासी राजन नामक व्यक्ति ने थाना मुजेसर में किसी ने फोन कर इंश्योरेंस के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया की उन्होंने आगरा मे एडियोल इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक टेलीकॉलर कंपनी खोली हुई है। रंजन कुमार बतौर टेलीकॉलर इस कंपनी में काम करता था।

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