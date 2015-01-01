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कार्रवाई:मारपीट व जान से मारने की धमकी के तीन मामलों में दस के खिलाफ केस दर्ज

पलवल/फरीदाबाद4 घंटे पहले
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मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गुरूवार को तीन मामलों में दस लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है।

महेशपुर गांव निवासी सुंदर ने शिकायत में कहा है कि उनका दोस्त रामपाल दुकान पर था। इसी दौरान कार व दो बाइकों पर कुछ युवक आए और आते ही मारपीट शुरू कर दी। युवकों ने दुकान में तोड़़-फोड़ कर हथियार के बल पर गल्ले में रखे 8600 रुपए व सोने की अंगूठी व दुकान पर बैठे रामपास से 7700 रुपए व एक सोने की चैन लूट ली।

युवकों ने जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। आरोपियों में महेशपुर गांव निवासी तरुण, अरुण व उनके साथी शामिल थे। दूसरे मामले में जटोला गांव निवासी विकास ने शिकायत में कहा कि वह शाम को ततारपुर मोड़ पर किसी काम से गए थे।

वहां देवली गांव निवासी होशियार व उसके साथियों ने उन पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। तीसरे मामले में घुघेरा गांव निवासी प्रदीप ने शिकायत दर्ज कराई है कि गांव के ही सुभाष, भीम, प्रमोद, सुभाष, रिंकू, श्रीचंद व बिजेंद्र ने उन पर हमला कर फरार हो गए।

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