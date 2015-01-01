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कार्रवाई:चेकिंग के लिए गई बिजली निगम की टीम पर हमला, केस दर्ज

पलवल3 घंटे पहले
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टीकरी ब्राह्मण गांव में चेकिंग के लिए गई बिजली निगम की टीम के साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। सदर थाने की पुलिस ने एसडीओ की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी मुकेश के अनुसार एसडीओ ने शिकायत दर्ज कराई है कि निगम के जेई लालचंद टीम के साथ बिजली चेकिंग के लिए गए थे। जैसे ही टीम इरशाद के घर चेकिंग के लिए पहुंची तो वह भड़क गया और टीम पर हमला बोल दिया।

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