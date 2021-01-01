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कृषि कानूनों का विरोध:किसानों की महापंचायत में आज से फिर आंदोलन का ऐलान, जनसैलाब को देख प्रशासन के हाथ-पांव फूले

पलवल2 घंटे पहले
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अनाज मंडी में आयोजित महापंचायत में मौजूद 44 पालों के मौजिज किसान व राजनेता। - Dainik Bhaskar
अनाज मंडी में आयोजित महापंचायत में मौजूद 44 पालों के मौजिज किसान व राजनेता।
  • प्रधान अरुण जेलदार की अध्यक्षता में रविवार को 44 पालों के पंचों ने महापंचायत में लिया है यह फैसला

केंद्र सरकार के नए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने रविवार को बड़ा फैसला किया। सोमवार से किसानों का धरना-आंदोलन फिर केजीपी-केएमपी चौक स्थित नेशनल हाइवे पर शुरू हो रहा है। उक्त घोषणा 52 पालों के पंच अरुण जेलदार ने रविवार को अनाज मंडी में आयोजित महापंचायत की अध्यक्षता करते हुए की। आंदोलन को सफल बनाने के लिए महापंचायत में पहुंचे सभी पालों से पांच बुजुर्ग व पांच युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी।

महापंचायत में उमड़े जनसैलाब को देख प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। क्योंकि किसानों ने घोषणा की है कि जहां से जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने किसानों को जबरन हटवाया था, धरना वहीं से शुरू होगा। महापंचायत में बनाई गई एक कमेटी को धरने को चलाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है। जो रविवार रात रुपरेखा तैयार कर सोमवार सुबह साढ़े 11 बजे उक्त स्थान पर पहुंचकर धरने की तैयारी करेगी और सभी पालों के पंच मौके पर पहुंचकर धरने में बैठेंगे।

किसानों की महापंचायत में उमड़ा पालों का सैलाब

रविवार को अनाज मंडी में आयोजित महापंचायत की अध्यक्षता 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने की। इसमें मुख्य रूप से तेवतिया पाल, चौहान पाल, सहरावत पाल, डागर पाल, भुडेर पाल, भड़ाना पाल, सौरोत पाल, बैनीवाल पाल, बैंसलात, छिरकलौत पाल, तंवर पाल, रावत पाल सहित 44 पालों के 36 बिरादरी के हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

महापंचायत में निर्णय लिया गया कि पूर्व धरने को चला रही किसानों की कमेटी के सदस्य मास्टर महेंद्र चौहान, रतन सिंह सौरोत, सोहनपाल चौहान व अन्य की देखरेख में ही धरना शुरू होगा। जरूरत पड़ने पर कमेटी में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।

आंदोलन की घोषणा से प्रशासन के हाथ-पांव फूले: रविवार को महापंचायत में उमड़े जनसैलाब को देख प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। दो दिन पहले किसान आंदोलन समाप्त होने पर प्रशासन ने राहत ली थी, लेकिन रविवार को किसान आंदोलन की घोषणा से जिला और पुलिस प्रशासन फिर से टेंशन में आ गया।

प्रशासन फिर से आंदोलन को लेकर रणनीति बनाने में लग गया है। रविवार को महापंचायत को तेवतिया पाल से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, पूर्व विधायक उदयभान, पूर्व विधायक भगवान सहाय रावत, विधायक अवतार सिंह भड़ाना, मोहम्मद इलियास, विजय प्रताप सिंह, इजराइल खान, किसान नेता धर्मचंद, रतन सिंह सौरोत, मास्टर महेंद्र सिंह चौहान, जयनारायण चौहान, ऋषिपाल चौहान, दीपक चौधरी (मथुरा), दीपक चौहान (प्रधान बार एसोसिएशन पलवल), मंजीत चौहान एडवोकेट, मेहताब खान, तैयब हुसैन भीमसीका, शशिबाला तेवतिया आदि वक्ताओं ने संबोधित किया।

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