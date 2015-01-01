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क्राइम:किशोर का अपहरण, ग्रामीणों ने घेरा तो छोड़कर फरार हो गए, मुकदमा दर्ज

पलवलएक घंटा पहले
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कुछ लोगों ने 15 वर्षीय किशोर का अपहरण कर लिया। लेकिन इसका पता चलने पर । ग्रामीणों ने इन्हें घेर लिया। इसके बाद किशोर को छोड़कर अपहर्ता फरार हो गए। पुलिस ने किशोर के चाचा की शिकायत पर दो नामजद सहित आठ के खिलाफ केस दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता मंजीत सिंह के अनुसार रजोलका गांव निवासी शहदेव ने शिकायत में कहा है कि 6 नंवबर को दोपहर तीन बजे उनके पास एक युवक ने फोन कर कहा कि आपके भाई नीरज के दस हजार रुपए हमारे पास हैं। आकर इन्हें ले जाओ।

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