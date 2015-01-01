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धोखाधड़ी:फर्जी कागजात के आधार पर शादी, पुलिस ने लोगों पर किया 6 केस दर्ज

पलवलएक घंटा पहले
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फाइल फोटो

फर्जी कागजात तैयार कर शादी करने पर कैंप थाने की पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर 6 के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी अरुण, पिता विजय, मां बिजनेश, आर्य समाज ट्रस्ट के प्रधान कुसलीपुर निवासी मुंजल कुमार, प्रवीण व प्रदीप के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस्लामाबाद निवासी पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने 4 अक्टूबर को बेटी के घर से निकल जाने की शिकायत पुलिस को दी थी।

पांच अक्टूबर को जब वह थाने पहुंचे तो वहां उनकी बेटी व बसंतगढ़ निवासी अरुण मिला। जिन्होंने आर्य समाज संस्था में फर्जी कागजात के आधार पर शादी कर फर्जी सर्टिफिकेट पुलिस को दिया। अरुण ने जो जन्म प्रमाण पत्र दिया उसमें उसकी जन्म तिथि एक जनवरी 1999 है। जब उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाकर पता किया तो वहां कागजों में उसकी जन्म तिथि एक जुलाई 2001 है।

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