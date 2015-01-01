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अगवा करने की कोशिश:लड़की के अपहरण में नहीं हुए सफल तो चलाई गोली, तीन पर मुकदमा हुआ दर्ज

पलवल15 मिनट पहले
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लड़की के अपहरण का विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौच कर हवा में गोली चलाने के आरोप में पुलिस ने मां की शिकायत पर दो नामजद सहित तीन के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मामले की जांच कर रहे डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि एक मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी घर के बाहर बैठी थी। तभी मीसा गांव निवासी नितिन व रवि एक साथी के साथ बाइक से आए और उनकी बेटी का अपहरण करने का प्रयास करने लगे।

लेकिन परिवार के लोगों के मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी इसमें सफल नहीं हुए। कुछ देर बाद शाम को दोबारा उनके घर आए और गालियां देने लगे। जब परिवार के लोग व लड़की बाहर निकली तो बेटी को जान से मारने की नियत से गोली चला दी, लेकिन गोली नहीं लगी। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

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