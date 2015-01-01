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हादसा:केजीपी एक्सप्रेस-वे पर वाहन की टक्कर से कार सवार एक की मौत, दो घायल

पलवल2 घंटे पहले
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केजीपी एक्सप्रेस-वे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जांच अधिकारी सुदेश के अनुसार यूपी के मथुरा जिले के नंगला मोहर सिंह गांव निवासी महेश चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका पुत्र सौरव व उसके साथी निपुण व श्रेयाशी रात को दिल्ली से कार में अपने घर लौट रहे थे। जब उनकी कार केजीपी एक्सप्रेस-वे पर पेलक गांव के समीप पहुंची तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

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